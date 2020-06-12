Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 yıl önceki Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırının faili İzzet Yiğit olduğunu açıkladı.

Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
12.06.2020 00:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:23


Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun, önceki gün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 4 yıl önceki Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırının faili İzzet Yiğit olduğunu açıkladı. Saldırıda 16 yakının kaybeden Hacı Yaman, "Cumhurbaşkanımız taziye yerine geldiğinde bizzat babama sarılarak şehitlerin kanlarını yerde bırakmayacaklarını söylemişti. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde önceki gün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 sivilin şehit edildiği, 36 kişinin yaralandığı olayın ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit olduğunu açıkladı.
Açıklamanın ardından Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasındaki saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenini kaybeden Hacı Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Şehitlerinin kanının yerde kalmadığını söyleyen Hacı Yaman, "Bugün o şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Başta Cumhurbaşkanı'mız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanı'mıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız taziyeye geldiğinde babama sarılıp, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söylemişti. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Haber
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Haber
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Haber
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Altun
Magazin Demet Evgar Şeyma Subaşı Ferhan Şensoy Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Dürümlü saldırısında 16 yakınını kaybeden Yaman Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 00:24:41. #1.14#
title