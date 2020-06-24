DÜRÜMLÜ SALDIRISI SANIĞINA 17 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
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DÜRÜMLÜ SALDIRISI SANIĞINA 17 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

DİYARBAKIR'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerce kamyona yüklü 15 ton patlayıcının infilak ettirilmesiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği şehit, 23 kişinin de yaralandığı saldırıyla öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20...

DÜRÜMLÜ SALDIRISI SANIĞINA 17 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
24.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:47

DİYARBAKIR'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerce kamyona yüklü 15 ton patlayıcının infilak ettirilmesiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği şehit, 23 kişinin de yaralandığı saldırıyla öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sur'a bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından kamyona yüklü 15 ton patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişi şehit olurken, 23 kişi de yaralandı. Terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Taş ile mağdurların avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanık Taş'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmada Sanık Taş ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Taş'a 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve söz konusu olaydan 16 kişinin ölmesi nedeniyle 'kasten öldürmek' suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme' suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEDİYARBAKIR,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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