Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı
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Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı

Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı Elazığ'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, Dürümlü katliamının failleri olduğu belirlendi Katliamda yakınlarını kaybeden Hacı Çelebi Yama: "Bugün bizim için bayramdan daha güzel bir gün" "Devletimize...

10.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:53

Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı

Elazığ'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin, Dürümlü katliamının failleri olduğu belirlendi

Katliamda yakınlarını kaybeden Hacı Çelebi Yama: "Bugün bizim için bayramdan daha güzel bir gün"

"Devletimize teşekkür ediyorum, bize verdikleri sözleri yerine getiriyor, onların öldürülmesi bir nebze olsun acımızı hafifletiyor"

"Mezarlığa geldiğimizde boğazımız düğümleniyordu, ama bunların öldürülmesi bize nefes oldu. Sevinç, mutluluk ve huzur veriyor"

"Saldırıda hayatını kaybedenlerin çocukları daha çok seviniyor, babalarının kanları yerde kalmadı diye. Bir nebze olsa rahat uyuyabileceğiz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kamyona yüklenen 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın faili oldukları belirlenen 2 terörist, önceki gün etkisiz hale getirildi. Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, aldıkları haberle bayram yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kamyona yüklenen 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, 32 çocuğun yetim kaldığı olayın faili olan 2 terörist, Elazığ'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Onlarca çocuğun yetim kaldığı olan faili olan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, köyde bayram havası yaşattı,

Patlamada 2 kardeşini, amcalarını, kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada faillerin öldürülmesiyle bayram havası yaşadıklarını ve sevinç içerisinde olduklarını kaydetti. Yaman, "Bizim olayın faili öldürülmüş, devletimize teşekkür ediyorum. Bize verdikleri sözleri tek tek yerlerine getiriyorlar, onların öldürülmesi bir nebze olsun acımızı hafifletiyor. Mezarlığa geldiğimizde boğazımız düğümleniyordu, ama bunların öldürülmesiyle bize nefes veriyor. Sevinç, mutluluk ve huzur veriyor. Benim başıma gelen olayı Allah kimsenin başına getirmesin. Bu acıyı bize yaşatanlar bilsinler ki devlet kimsenin kanını yerde bırakmaz. Değil ki bizim tek, öldürülen her şehidin kanı yerde kalmaz bunu herkes bilsin. Bu teröristlerin bu ülkeye verdiği zararı, gözyaşlarını misli misli ile devlet onlara ödetir. Bugün bizim için bayramdan daha güzel bir gün. Benim sevincim ne kadarsa ailelerin sevinci benimkimden daha çok. Çocukları daha çok seviniyor, babalarının kanları yerde kalmadı diye. Bir nebze olsa rahat uyuyabileceğiz. Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan tek bir isteğimiz var, bunu kendi adıma değil şehitlerin yetim evlatları için onların hakkı olanı haklarını istiyorum. Sivil terör mağdurluğundan çıkartılıp, şehit statüsüne alınmasını istiyoruz. Devletimiz bunu da sağlasa ikinci bir bayramı daha bize yaşatacaklar" dedi.

Dürümlü katliamında hayatını kaybedenlerin kanı yerde kalmadı

Kaynak: İHA

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