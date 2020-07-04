Dürümcü Mahsun Usta'ya bakanlıktan teşekkür Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarına ücretsiz paket servisi yapan Dürümcü Mahsun Usta, Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür belgesi aldı.

Pandemi sürecinin sağlık çalışanlarına ücretsiz paket servisi yapan Dürümcü Mahsun Usta, Sağlık Bakanlığı'ndan teşekkür belgesi aldı.

Tüm dünyanın çok büyük bir salgın hastalığın pençesine düştüğünü süreçte sağlık çalışanlarının bir kahraman olarak öne çıktığını belirten Dürümcü Mahsun Usta'nın işletmecisi Mahsun Gökçur, "Tüm değerli sağlıkçılarımızın bu zorlu görevde verdikleri başarı ve hizmetten ötürü herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara bu süreçte teşekkür mahiyetinde biz de ücretsiz paket servisi ile ile destek olmaya çalıştık" dedi.

Pandemi sürecinde şubelerinin kapalı olduğu dönemde yüzlerce çalışanını da mağdur etmeyen Mahsun Usta, yayınladığı videoda çalışanlarının parayı değil sadece kendi sağlığını düşünmesini gerektiğini ve hiçbir çalışanını mağdur etmeyeceğini açıklayarak herkese örnek bir davranış sergiledi. Dürümcü Mahsun Usta, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde bulunan şubeleriyle Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan kontrollü normalleşme süreci kapsamında şubelerinde aldığı hijyen önlemleriyle ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyarak hizmet vermeye devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA