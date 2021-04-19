Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: "Pandemide satışlarımız yüzde 70 düştü"
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Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: "Pandemide satışlarımız yüzde 70 düştü"

Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: 'Pandemide satışlarımız yüzde 70 düştü'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsün gıda sektörünü de oldukça olumsuz etkilediğini belirten Dürümcü Mahsun Usta'nın kurucusu Mahsun Gökçur, pandemi döneminde yaptıkları satışta yüzde 70 oranında düşüş meydana geldiğini ifade etti.

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsün gıda sektörünü de oldukça olumsuz etkilediğini belirten Dürümcü Mahsun Usta'nın kurucusu Mahsun Gökçur, pandemi döneminde yaptıkları satışta yüzde 70 oranında düşüş meydana geldiğini ifade etti.

Anadolu mutfağından sunduğu lezzetler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur, koronavirüsten en fazla etkilenen sektörlerden birinin gıda sektörü olduğunu ifade etti. Geçen yıla oranla bu yıl yapılan satışlarda yüzde 70 oranında bir düşüş yaşandığını belirten Gökçur, "Bu sadece bizim firmamız için değil, tüm sektörler için aynı durumda. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte restoranlarda ufak bir canlanma oldu. Fakat birçok müşterimiz hala kalabalık ortamlardan kendini koruyor ve dışarıya çıkmak istemiyor. Bu durum da işlerimize yansıyor" dedi.

"Siparişlerimizde ciddi bir düşüş var"

İnsanların koronavirüs salgını boyunca genellikle evlerinde vakit geçirdiklerini ve yemek siparişlerinin hayli azaldığını söyleyen Dürümcü Mahsun Usta, "İnsanlar çalıştıkları zaman genellikle yemek yapmaya fırsat bulamayabiliyor. Paket servis bu yüzden fazlasıyla tercih ediliyor. Fakat koronavirüs günlerinde insanlar genellikle evlerinde olduğu için siparişlerimizde ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ufak bir hareketlenme olsa da bu henüz beklediğimiz seviyede değil" diye konuştu.

Sürecin geri kalanı için umutlu olduğunu ve her şeyin hızlı bir şekilde normale döneceğine olan inancının tam olduğunu belirten Dürümcü Mahsun Usta, "Devletimiz bu korona virüs salgını sürecini iyi analiz etti ve doğru metotlar uyguladı. Önlemler elden bırakılmazsa kısa süre içerisinde tüm piyasalar normale döner ve işlerimiz açılır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Dürümcü Mahsun Usta Mahsun Gökçur: 'Pandemide satışlarımız yüzde 70 düştü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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