Dürüm tartışmasının ardından restorana silahlı baskın düzenleyen 7 şüpheli tutuklandı Gaziantep'te bir restorana silahlı baskın düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te bir restorana silahlı baskın düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişi Fıstıklık Mahallesi'ndeki bir restoranda dürüm siparişi nedeniyle tartışmaya yaşadı.

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan kişi, daha sonra beraberindeki 8 arkadaşıyla restorana geri döndü.

İş yerine zarar veren şüpheliler, restoran sahibini darbederek silahla tehdit etti.

Olayın ardından Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu kısa sürede 9 zanlıyı yakaladı.

Ekipler, olayda kullanılan 2 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA