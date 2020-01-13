Durulsan, 2023'te 50 ülkeye ulaşmayı hedefliyor

13.01.2020 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:49

LPG Dağıtım Şirketlerinin, LPG tüp dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarının ihtiyaçları olan makine, teçhizat ve ekipmanlarının üretimini yapan Durulsan, 35 ülkeye ihracat yaparak, Latin Amerika, Afrika, Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri olmak üzere 6 kıtaya ulaştı.