Duru Üst kimdir? Youtuber Duru Üst kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi okula gidiyor? Duru Üst'ün hayatı ve biyografisi!
Youtube trendlerde yer alan Duru Üst kimdir izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Duru Üst kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi okulu kazandı? Duru Üst'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Fenomen Duru Üst kimdir merak ediliyor. Youtube'da son videosu trendlerde yer alan Duru Üst'ün kazandığı okul, gittiği lise merak konusu oldu. Peki, Youtuber Duru Üst kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi liseyi kazandı? Duru Üst hangi liseye gidecek? Hangi liseyi kazandı? Özel liseye mi gidiyor?
DURU ÜST KİMDİR?
Duru Üst, 6 Ağustos 2007 Rize doğumludur. İstanbul'da yaşayan Duru Üst'ün Youtube'da 100 bin abonesi vardır.
Duru Üst doğum tarihi : 6 Ağustos 2007
Duru Üst kaç yaşında : 14 yaşında
Duru Üst nereli : Rize
Duru Üst mesleği ne : Youtuber
Duru Üst burcu ne : Aslan
Youtube'da genellikle LGS videoları paylaşan Duru Üst'ün son videosu "Liseye İlk Adım" trendlere girmiştir. Şuanda 120 bin izlenmeye sahip olan bu video trend listesinde 30. sırada yer almaktadır. Paylaştığı videosunda gideceği lisenin 'Özel Sezin Okulu' olduğu görülmektedir. Özel Sezin Okulu, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yer almaktadır.
Duru Üst'ün Youtube kanalında 101 bin abonesi bulunurken İnstagram hesabında ise 7000 takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına '@ust_duru' adresinden ulaşabilirsiniz.
DURU ÜST HANGİ LİSEYE GİDİYOR?
Paylaştığı videoda gideceği lisenin 'Özel Sezin Okulu' olduğu görülmektedir.