'Duru Olmak' belgeselinde geri sayım
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'Duru Olmak' belgeselinde geri sayım

10.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:12
'Duru Olmak' belgeselinde geri sayım

Duru'nun, çağdaş müziğin önde gelen isimleriyle yaptığı düetlerden oluşan son albümü "Hikayesi Var"ın üretim sürecine odaklanan belgesel, albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini anlatıyor.

Duru'nun, çağdaş müziğin önde gelen isimleriyle yaptığı düetlerden oluşan son albümü "Hikayesi Var"ın üretim sürecine odaklanan belgesel, albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini anlatıyor. Belgeselde ayrıca Türkiye'nin ikonlarından Duru'nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına yer veriliyor. "Duru Olmak"ın yönetmenliğini mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor.

66 yaşındaki Nükhet Duru'nun son albümünün hikayeleştiği müzik belgeseli 'Duru Olmak',19 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet

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