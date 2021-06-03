Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek
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Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek

Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümü nedeniyle açılan davada işletmenin kusurunun belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Duru Tan'ın (5) ölümü nedeniyle açılan davada işletmenin kusurunun belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Mersin Serbest bölgede işçi olarak çalışan ve 30 Ağustos 2019'da yeni yaşını kutlayan Zafer Tan (47), akşam yemeği için eşi Nilgün (39) ve kızları Duru (5) ile Duygu'yu (17) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki restorana götürdü. Yemek sonrası Duru, ablasının yardımı ile oyun parkında bulunan oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra çocuklarının hareket etmediğini fark eden aile, panikle sağlık ekiplerini aradı. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı Duru, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından Tan ailesinin şikayetçi olduğu restoran işletmecisi anne ve oğul hakkında, 'bilinçli taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapis, restoran çalışanları Enver U., Mehmet S. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü.D., iş yeri hekimi Turgay K. hakkında ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle cezalandırılmaları için dava açıldı. Bugün Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet S. katılırken diğer tutuksuz sanıklar katılmadı.

'SAHA DENETİM TUTANAĞINI OKUMADAN İMZALADIM'Duruşmada dinlenen ve sahte saha denetimi evrakı düzenlediği öne sürülen restoran çalışanı sanık Mehmet S., "Olaydan önce iş yeri hekimlerini tanımıyordum. Kazadan sonra işletme sahipleri bana muhasebeciden bazı evrakları alıp sosyal güvenlik müfettişine götürmemi söyledi. İş güvenliği uzmanı Dilek hanım ile muhasebecide buluştuk. Benden bazı evrakları imzalamamı istedi. İşletme sahiplerinin ismini görünce önce imzalamak istemedim ancak belgelerin önemsiz olduğunu belirtilince okumadan imzaladım. Bu evrakların saha denetim tutanakları olduğunu sonradan öğrendim. Suç işleme kastım yoktu" dedi.KUSURU HEYET BELİRLEYECEK

Tarafları dinleyen mahkeme,  işletmenin kusurunun belirlenmesi için dosyanın  İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağlı  elektrik ve makine mühendisi ile bir iş güvenliği uzmanından oluşacak bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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