Duru Bulgur ve KAREV Başkanlarından Vali Işık'a Ziyaret

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru ve merkezi Ankara'da bulunan Karaman Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı (KAREV) Başkanı Veli Bozkır'ı makamında kabul etti.

16 Kasım 2021 Salı günü valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Işık, konuklarıyla 2021 yılının UNESCO tarafından Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi dolayısıyla hazırlanan ve tanıtımı yapılan Yunus Emre hatıra parasının bastırılması ve bunun Karaman'a sağlayacağı katma değer hakkında bir süre sohbet etti.

Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Vali Işık'a ziyaretin sonunda Duru ve Bozkır tarafından Yunus Emre hatıra parası hediye edildi. Karaman Valiliği/ BASIN

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