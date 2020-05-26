Duru bebek taburcu oldu
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Duru bebek taburcu oldu

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı iki kardeş tarafından çöpte bulunan ve henüz 1 günlük olduğu anlaşılan bebek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Duru bebek taburcu oldu
26.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:30

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı iki kardeş tarafından çöpte bulunan ve henüz 1 günlük olduğu anlaşılan bebek, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Uzun ve kontrollü bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Duru bebek hastaneden ayrılırken, ona öz evlatları gibi bakan hemşireler ise duygusal anlar yaşadı.

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı iki kardeş tarafından çöpte bulunan ve Özel Anka Hastanesine kaldırılan 1 günlük bebeğin kafasının iki yerinde kırık olduğu, yüzü ile vücudunda yaygın şekilde yaralar bulunduğu tespit edilmişti. Hayati tehlikesi süren ve hastane personeli tarafından Duru ismi verilen bebeğin tedavisine hastanenin Yeni Doğan Servisinde başlanırken, polis ise yaptığı çalışma ile bebeğin annesinin kimliğine ulaşmış ve bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini belirlemişti.

Sağlık durumu ağır olan bebek, 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu edilen Duru bebek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

"TABURCU ETMENİN SEVİNCİNİ, AYRILMANIN HÜZNÜNÜ YAŞADIK"

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Neonotoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu etmenin mutluluğunu, hemşirelerin ise alıştıkları bebekten ayrılmanın hüznünü yaşadığını anlatarak, "15 gün önce hastanemize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Bebeğimizin yüzünün sol tarafında yaygın yüzülme, gövde ve kollarda çok sayıda çizik ve morluklar, kafatasında 2 adet kırık mevcuttu. Göbek bağı kesilen ve yarası açık bir şekilde bırakılan bebeğimizi tetanozdan ve gelişmiş olan enfeksiyondan korumak için uygun ilaçlar kullandık. Tedavi süresince beslenmesine özen gösterdik ve düzenli banyosunu yaptırdık. 15 günlük tedavi sonucunda yüzündeki ve vücudundaki yaralar iyileşti. 2 kilo 590 gram olarak hastanemize getirilen bebeğimiz 2 kilo 980 gram oldu. Boyu ise 46 santim. Yani Duru bebeğin genel sağlık durumu iyi. Sağlık kontrollerinin takip edilmesini önererek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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