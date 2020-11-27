Duru Balım kimdir, neden vefat etti? Rabdomiyosarkom nedir?

Sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri olan Duru Balım hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Duru Balım kimdir, kaç yaşında? Duru Balım neden öldü? Rabdomiyosarkom nedir?

Adanaspor tribün lideri Refik Gül'ün kızı Duru Balım sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri oldu. Duru Balım'ın neden vefat ettiğine dair araştırmalar yapan kullanıcılar için haberimizi derledik.

DURU BALIM KİMDİR?

Duru Balım, Adanaspor tribün lideri Refik Gül'ün kızıdır ve 8 yaşındadır. 2017'de böbrek kanserinden eşi Belkıs Gül'ü kaybeden Adanaspor Taraftar Derneği Başkanı Refik Gül, 2018 yılında hastaneye götürdüğü kızı Duru Balım'ın da kanser hastası olduğunu öğrendi.

Balım'ın beyninde 'rabdomiyosarkom' isimli kötü huylu bir tümör olduğu belirlendi.

DURU BALIM NEDEN VEFAT ETTİ?

Bu hafta hastalığı daha da ilerleyen Duru Balım bugün hayatını kaybetti.

RABDOMİYOSARKOM NEDİR?

Rabdomyosarkom, yumuşak dokuda – özellikle iskelet kası dokusunda ya da bazen mesane veya rahim gibi içi boş organlarda oluşan nadir bir kanser türüdür ve aynı zamanda yumuşak doku kanseri veya sarkomu olarak da bilinir. Rabdomyosarkom her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çoğu zaman çocukları etkiler.

Her ne kadar bu kanser türü vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıksa da, aşağıdaki yerlerde görülme olasılığı daha fazladır: