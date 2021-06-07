"Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar"
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"Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar"

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Sağlık

"Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar" Psikiyatrist Uzman Dr. İrfan Bayram: "Kişi dışarıda sakin olabilir ama evinde şiddet uyguluyor olabilir" Özel Dünyam Hastanesi Psikiyatristi Uzman Doktor İrfan Bayram, şiddete ve cinayete meyilli insanların dürtülerine...

"Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar"

Psikiyatrist Uzman Dr. İrfan Bayram:

"Kişi dışarıda sakin olabilir ama evinde şiddet uyguluyor olabilir"

KAYSERİ - Özel Dünyam Hastanesi Psikiyatristi Uzman Doktor İrfan Bayram, şiddete ve cinayete meyilli insanların dürtülerine hakim olamadıklarını söyleyerek, "Kişi dışarıda sakin olabilir ama evinde şiddet uyguluyor olabilir" dedi.

Son dönemlerde şiddet ve özellikle kadın cinayetlerinin arttığını söyleyen İrfan Bayram, "Son dönemde yurdumuzda şiddet ve cinayetler oldukça arttı. Özellikle kadına karşı şiddet ve cinayet had safhalara vardı. Gittikçe de artmaktadır. Şiddet ve ya cinayet uygulayan kişiler genellikle sosyopat ya da antisosyal kişi dediğimiz davranış bozukluğu bulunan kişiler olmakla birlikte hiçbir rahatsızlığı olmayan kişilerde yapmaktadır. Bunu kontrol etmek zordur ve her geçen gün daha da artmaktadır. Sebepleri arasında sosyokültürel farkların olması, erkeklerin ataerkil bir toplumda yetişmesinden dolayı kadına istediğini yaptırmak istemesi, kadınların çalışma arzusu, toplum içerisinde yer alma istekleri kadına karşı olan şiddetleri ve cinayetleri artırmaktadır. Bu durumu önlemek için veya önleyebilmek için toplumun bilinçlendirilmesi lazımdır. Bir kişi çalıştığı iş yerinde dürtülerini, hiddetini ve şiddetini kontrol edebilmekte fakat eve geldiği zaman bu kontrolü yapamamakta ve eşine, çocuğuna şiddet uygulamakta hatta öldürmeye kadar giden eylemlerde bulunmaktadır. Cinayetlerin asıl sebeplerinin başında kadının gelişen sosyal yaşantımız nedeniyle daha serbest hareket etmek istemesi veya kişiliğini kazanmak istemesi yatmaktadır" dedi.

Bayram, çevrede dürtülerini kontrol edemeyenlerin fark edilmesi halinde en kısa sürede tedavi olması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Erkeklerde bu durumu hazmedememektedir. Bu nedenle cinayetler işlenmektedir. Cinayetlerin önlenmesi için erkeklerin kadınların da bir varlık olduğunu, onlarında bir birey olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bu suça meyilli insanlar genellikle trafikte ve günlük yaşantımızda da gördüğümüz gibi birden parlıyorlar ve dürtülerini kontrol edemiyorlar. Ani reaksiyon veriyorlar. İnsanlar birbirlerini sevmiyor, saymıyor. Klasik bir laf var bilindiği gibi küçüğe sevgi büyüğe saygı göstermek gerekiyor. Biz bundan uzaklaşmış bulunuyoruz. Herkes kendi menfaati yönünde hareket ediyor ve herkes en doğruyu kendi biliyormuş gibi davranıyor. Bunlar toplum içerisinde sivriliyorlar. Çevremizde dürtülerini kontrol edemeyen yakınlarımız var ise bu kişilerin en kısa sürede bir psikiyatri uzmanı ile iş birliği yapıp, tedavi olması gerekiyor."

'Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar'
'Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar'
'Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar'
'Dürtülerini kontrol edemeyen insanlar cinayete meyilli oluyorlar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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