Dursunbey Kaymakamı Temizkan, denetimlerde bulundu
Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları denetledi.
22.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:54
Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları denetledi.
Trafik polislerinin yol kontrol çalışmalarını inceleyen Temizkan, daha sonra pazar yerini gezdi, esnafın bayramını kutlayarak, salgın tedbirleri kapsamında yapmaları gerekenler hakkında uyarıda bulundu.
Temizkan, koronavirüsle mücadeleye destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA