Dursunbey Kaymakamı Temizkan, başarı belgesiyle ödüllendirildi
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Dursunbey Kaymakamı Temizkan, başarı belgesiyle ödüllendirildi

Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Dursunbey Kaymakamı Temizkan, başarı belgesiyle ödüllendirildi
22.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:02

Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Elazığ depreminde geçici görevle gittiği bölgede hayatın normale döndürülmesi çalışmalarında görev alan Temizkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.

Kaymakam Temizkan, ödülünü Vali Yazıcı'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temizkan, kendisini belgeyle onurlandıran ve emeklerini kıymetlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Temizkan'a Elazığ depreminde geçici görevle gittiği bölgede gerçekleştirdikleri başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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