Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu
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Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu

17.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:07
Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu

Dursunbey Belediye Meclisi, Adalet Bakanlığı tarafından Balıkesir'de yapılması planlanan L tipi kapalı cezaevi için Bakanlığa üç farklı bölgeyi tavsiye etti.

Dursunbey Belediye Meclisi, Adalet Bakanlığı tarafından Balıkesir'de yapılması planlanan L tipi kapalı cezaevi için Bakanlığa üç farklı bölgeyi tavsiye etti.

Adalet Bakanlığı Balıkesir'de yapılması planlanan yeni cezaevi için arsa araştırmasına başladı. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Dursunbey Belediyesi, Belediye Meclisi kararı ile üç bölgeye cezaevi yapılabileceği yönünde Bakanlığa meclis onayı verdi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; "Adalet Bakanlığı tarafından Balıkesir ilimizde inşaa edilmesi planlanan L tipi cezaevi 'arsa araştırması' yazısına istinaden, Dursunbey Belediye Meclisi olarak, ilçemizdeki uygun alanları belirledik. Bakanlığımızca istenen en az 100 dönüm büyüklüğünde, yüzde 5 eğimi geçmeyen, alt yapı sorunu olmayan, mülkiyeti hazine veya belediyeye ait olacak olan 3 bölgeyi meclisimizin oybirliği ile belirleyerek, bu alanlara cezaevi kurulmasının sakıncasının bulunmadığına dair yazıyı bakanlığımıza sunacağız. Sunduğumuz yerlerin uygun görülmesi halinde inşaa edilecek olan cezaevinin, İlçemize kazandırılması için bizde gerekli girişimleri yapacağız" dedi. - BALIKESİR

Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu
Dursunbey kapalı cezaevine talip oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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