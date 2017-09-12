Dursunbey'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir evde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Karapınar Mahallesi'ndeki bir evde başlayan yangın ormanlık alana sıçramış, yangın kısa sürede onlarca evde ve ormanda etkili olmuştu. Yangın sonrası olay yerine Balıkesir Büyükşehir, Dursunbey Belediyesi, Dursunbey ve Balıkesir Orman ekipleri ile vatandaşlar müdahale etmişti. Helikopterlerinde katıldığı söndürme çalışmaları akşam saatlerinde etkisini gösterirken yangın kısmi olarak kontrol altına alındı.



Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede Dursunbey Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kumanya dağıtımı yaparken, yangının başka yerleşim yerlerine sıçramaması sevindirdi. - BALIKESİR