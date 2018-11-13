Dursunbey'de Yeni Kurulan Fabrika Üretime Başladı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kurulan ve 123 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikası üretime geçti.

Fabrikayı ziyaret eden Kaymakam Emrullah Temizkan, her ilçenin kendi halkının refahı için istihdam sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Dursunbey'in göç veren bir ilçe olduğuna işaret eden Temizkan, şunları kaydetti:

"Misya Giyim Sanayi şirketi burada 123 işçi istihdam etmeye başladı. İlçemiz için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Her daim Dursunbey olarak hayalini kurduğumuz yüzlerce kişiye iş kapısı olacak fabrika çalışmaya başladı. Yetkililer bu sayının ilerleyen zamanlarda 300'e çıkacağını belirtti. Bu sevindirici bir gelişme. Dünya devi markalara ürün üretecek fabrikadaki çalışma disiplini de dikkatimi çekti."

Şirket yetkilisi Rıdvan Baltaş da ilçede istihdam sağlamaktan mutlu olduklarını bildirdi.