Dursunbey'de yaya geçitlerine 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması kapsamında Dursunbey'de de yaya geçitlerinde farkındalık amaçlı etkinlikler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışması kapsamında Dursunbey'de de yaya geçitlerinde farkındalık amaçlı etkinlikler gerçekleştirildi.

'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıile İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan farkındalık çalışması Türkiye genelinde olduğu gibi Dursunbey'de de gerçekleşti.Yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmaların ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' şeklinde yaya geçitlerinin kırmızı renkle boyanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Dursunbey Kent meydanında gerçekleşen farkındalık etkinliğine Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ve öğrencilerkatıldı. Sürücülerin dövizlerle ve broşürlerle uyarıldığıetkinlikte, Belediye tarafından kırmızıya boyanan yaya geçitlerinde sürücülere sözlü olarak bilgiler de verildi. Etkinlik hakkında açıklamada bulunan Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut; "Bugün Ülkemiz'de 81 İl, 922 ilçede aynı faaliyete başladık. Sayın Bakanımızın da talimatı ile Belediyelerimizce kırmızı çizgimizi çektik. Diyoruz ki Yayalar bizim kırmızı çizgimizdir. Burada sürücülerimizi uyarıyoruz ve yayalara öncelik hakkı tanıyoruz" dedi.

Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı