Dursunbey'de yaklaşık 100 hektar alan yangında zarar gördü



BALIKESİR - Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Dursunbey'de birde evde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangının yaklaşık 100 hektarlık alana zarar verdiğini söyledi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı Dursunbey'de çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade ederek "Dün Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Karapınar Mahallesinde 12.40 başlayan bir yangın oldu. 3 Köy evi 2 samanlık zarar gördü. Yangının çıkış neeniyle ilgili itfaiye ve jandarmanın araşırmaları sürüyor. Yangının köyde başlamasıyla birlikte 40 km hızla esen rüzgar nedeniyle yangın hemen orman bitişiğinde olduğu için ormana sıçradı. Ekiplerimiz 12.48'de yangına müdahale ettiler. Helikopter talebimiz üzerine Genel Müdürlüğümüz hemen 2 helikopter yangın bölgesine hareket ettirdi. Çünkü Türkiye'nin her yerinde aşırı sıcaklar düşük nem ve yoğun rüzgar olması nedeniyle Domaniç, Kütahya Emet'te, İzmir'de süren yangınlar vardı. Bize ancak 2 tane hava destek aracı sağlayabildiler. Bütün ekiplerimizi seferber ederek Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2 helikopter, 20 arazöz, 3 dozer yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ettik. Tabiki Büyükşehir ve Dursunbey Belediye Başkanlıklarının da 12 aracı vardı. Su tankerleri, arazözler, iş makineleri, kamyonlar ve vatandaşlarımızda yangına iştirak ettiler. El birliği içinde 6.30'da yangını kısmen kontrol altına aldık. Bu gece arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını yaptılar. Bu sabah görüştüm her hangibir risk ve yanan alan yok. Teyakkuz halinde arkadaşlarımız yangının başında nöbet tutmaya devam edecekler her hangi bir olumsuzluk yaşamamak için. Şuan da yangın kontrol altında diyebiliriz. Ne kadar bir alanın zarar gördüğü konusunda da arkadaşlarımız kesin ve net bir rakama ulaşmak için ölçüm yapacaklar. Şu anda yaklaşık 100 hektara yakın bir alanın zarar gömrdüğünü tahmin ediyoruz. Balıkesir'de bu sene 47 tane orman yangını çıktı ama bunun dışında yaklaşık 160-170 arasında da kırsal yangın var. Ormanlarla köy arazilerimiz Balıkesir'de iç içe. Yaklaşık 200 yangına ekiplerimiz iştirak etmiş. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.