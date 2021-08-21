Dursunbey'de tren otomobili biçti: anne ve oğlu hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçidine giren otomobili tren biçti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçidine giren otomobili tren biçti. Feci kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Durusunbey ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Kurtlar yol ayrımında, hemzemin geçidine kontrolsüz giren 10 CBT 87 plakalı otomobile yük treni çarptı. Otomobilde bulunan ismi tespit edilemeyen kadın olay yerinde, oğlu da 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(Hüdayi Demirhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı