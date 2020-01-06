Dursunbey'de taşımalı eğitime tatil

06.01.2020 23:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:24

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı sebebi ile 7 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.



Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkesir Valiliği ve Dursunbey Kaymakamlığının kararı ile ilçede kırsal mahallelerden taşımalı olarak okullarına gelen öğrencilere 7 Ocak Salı günü okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA