Dursunbey'de taşımalı eğitime tatil
Haberler » Güncel » Dursunbey'de taşımalı eğitime tatil - Haber

Dursunbey'de taşımalı eğitime tatil

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kar yağışı sebebi ile 7 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.

06.01.2020 23:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:24
Dursunbey'de taşımalı eğitime tatil

'in ilçesinde kar yağışı sebebi ile 7 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi.


Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Balıkesir Valiliği ve Dursunbey Kaymakamlığının kararı ile ilçede kırsal mahallelerden taşımalı olarak okullarına gelen öğrencilere 7 Ocak Salı günü okullar 1 gün tatil edilmiştir" denildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler