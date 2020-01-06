Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
06.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:06
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA