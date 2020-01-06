Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli
Haberler » Güncel » Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli - Haber

Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

06.01.2020 22:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:06
Dursunbey'de taşımalı eğitime kar engeli

'in ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Dursunbey ilçesi ve kırsal mahallelerde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımayla gelen öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler