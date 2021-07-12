Dursunbey'de sulama havuzuna düşen inekleri itfaiye kurtardı
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Dursunbey'de sulama havuzuna düşen inekleri itfaiye kurtardı

Dursunbey'de sulama havuzuna düşen inekleri itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 5 inek kurtarıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 5 inek kurtarıldı.

Üçeylül Mahallesi kırsalında bir üreticinin meraya saldığı hayvanlar, Çukurharman mevkisinde çitlerin devrilmesi nedeniyle sulama havuzuna düştü.

Hayvanların sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dursunbey Grup Amirliği ekipleri, gebe oldukları için inekleri halatla bağlayıp çekmek riskli olacağından havuzun suyunu boşalttı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan ve sağlık durumları iyi olan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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