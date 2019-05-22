Dursunbey'de Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı

Dursunbey ilçesinde Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı yapıldı.

İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında birim amirlerinin katılımıyla Orman İşletme Lokali'nde yapılan toplantıda, sinevizyon gösterimi ile daha önce alınan kararlar gözden geçirilerek eksiklikler tartışıldı.

Yangın çıkmaması için azami gayret sarf edilmesini isteyen Temizkan, şöyle konuştu:

"İlçe Milli Eğitim ile Orman İşletme Müdürlüklerimiz bir araya gelerek okullarımızda da yangınların nasıl çıktığı konusunda öğrencilerimiz bilgilendirerek küçük yaşta bunun eğitimini vermemiz gerekiyor. Bana gelen bilgileri incelediğimde geçen yıl ilçemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 80'i açık alan yangını görünmektedir. Bu da anız yangınları, çobanlardan kaynaklı olabilecek yangınlar veya piknikçilerin yaktıkları ateşleri tam söndürmeden bıraktıkları gibi olabilecek yangınlar olduğunu tahmin edebiliriz. Bu nedenle orman muhafaza memurları yaz döneminde piknik alanlarını kontrol edecekler. Anız yakılmaması için kırsal mahallelerimizde toplantılar yapılarak mahalle sakinleri bilgilendirilecek ve anız yakanlar olursa, kimin tarlası olduğu tespit edilip anız yakma cezası kesilecektir. Komisyon kararlarımız tüm kurumlara yazılı bildirim yapıldıktan sonra kurumlar görevlerini bilerek koordineli çalışmaların yapılmasını istiyorum. Ayrıca tüm dünyada, ülkemizde ve ilçemizde orman yangınlarının olmadığı, ciğerlerimizin yok olmadığı bir yangın sezonu geçirmeyi temenni ediyorum."

İlçe Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay ise yangın sezonu başlamadan orman köylerinde toplantılar yapılarak özellikle çobanlar tarafından ateş yakılmaması, anız yakılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini söyleyen Atalay, "Palamut Dağı'nın tepesindeki yangın kulemiz kapatılarak teknolojik sisteme geçildi. Kameralar konuldu ve Genel Müdürlüğümüz tarafından kontrol ediliyor. Kameralar küçük bir duman gördüğünde cep telefonlarımıza mesaj geliyor. Bu sistem ülke geneline yayıldığında yangınlar büyümeden haberdar olacağız ve kısa sürede intikal sağlanarak kontrol altına almamız mümkün olacak." dedi.

Kaynak: AA