Dursunbey'de orman yangını (1) - BALIKESİR

Dursunbey'de orman yangını (1) - BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.

12.08.2019 16:19
Dursunbey'de orman yangını (1) - BALIKESİR

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Alaçam Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 10 arazöz, 2 su tankeri ile bir yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor.
Bölgeye çevre il ve ilçelerden takviye amacıyla ekipler sevk edildi.

Kaynak: AA
Dursunbey'de orman yangını (1) - BALIKESİR
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