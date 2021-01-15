Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
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Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı

15.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:36
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yaşanan kar yağışının ardından belediye ekipleri ilk olarak sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek verip, karla kapanan kulübeleri temizledi.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde yaşanan kar yağışının ardından belediye ekipleri ilk olarak sokak hayvanları ve kuşlara yiyecek verip, karla kapanan kulübeleri temizledi.  Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışmaları yaparken, zabıta ekipleri de sokak hayvanlarının kar nedeniyle kapanan kulübelerini temizledi. Kuşlar için çeşitli noktalara yem bırakılırken, parklardaki havuzlarda bulunan ördekler de yemlendi. Kedi ve köpeklerin bulunduğu kulübeler ile çeşitli noktalara yem bırakıldı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, "İnsanlar kadar tüm canlıların yaşamını önemsiyoruz. Onlar dertlerini tam olarak anlatamıyor. Ekiplerimiz de, onların yaşam alanlarında rahat olması, yem bulmakta zorlanmaması için gün boyu çalışmalarını sürdürecek" dedi.


Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı
Dursunbey'de kar yağışının ardından sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

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