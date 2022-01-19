Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi

Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Dursunbey ilçesinde kar yağışından dolayı yollar buz pistine döndü. İlçenin bir noktasında buzdan dolayı kayan araç evin duvarına çarptı. Ana yolda buzdan dolayı kayan otomobil yağmur kanalına düştü. Sürücü R.B. yaralı olarak 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Dursunbey-Kütahya kara yolunda 2 tır çarptı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kazalara karşı temizleme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor. - BALIKESİR

Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi

Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi

Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi

Dursunbey'de kar kazaları da beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title