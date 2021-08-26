Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi

Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dursunbey'de gönüllülere sivil afet ve yangın eğitimi verildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Dursunbey'de gönüllülere sivil afet ve yangın eğitimi verildi.

Türkiye'de genelinde son haftalarda meydana gelen orman yangınları ile mücadele çalışmalarında ön sırada yer alan gönüllülere yönelik eğitimler Dursunbey'de başladı.

Balıkesir Valiliği koordinesinde Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Sivil Afet ve yangın gönüllüsü eğitimi ile katılımcılara yangına müdahale teknikleri anlatıldı. Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen eğitim Dursunbey Orman İşletme Şefi Emre Ünal, Gökçedağ Orman İşletme Şefi Özgür Sökülmez, AFAD teknisyeni Harun Kayrak, Dursunbey İtfaiye Amiri Adnan Demir tarafından katılımcılara verildi.

Gönüllülerin çoğunluğunun Dursunbey Arama Kurtarma derneği üyelerinden oluşan eğitim covid-19 tedbirlerine uygun olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi
Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Koca Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek Cimilli İbo Burcu Biricik Merve Boluğur
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dursunbey'de Gönüllülere Yangıncılık Eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 16:55:46. #1.15#

title