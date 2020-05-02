Dursunbey'de evlere servis iftar

Dursunbey Belediyesi koronavirüs salgını sebebi ile bu ramazan ayında farklı bir uygulamaya imza atarak kendi yemeklerini karşılayamayan, yapamayan vatandaşlara paket servis ile 4 çeşit iftarlık servisi yapıyor.

Dursunbey Belediyesi koronavirüs salgını sebebi ile bu ramazan ayında farklı bir uygulamaya imza atarak kendi yemeklerini karşılayamayan, yapamayan vatandaşlara paket servis ile 4 çeşit iftarlık servisi yapıyor.

Sosyal Belediyeciliğin birçok örneğinin yaşandığı Dursunbey'de alışılagelmiş Ramazan çadırları bu yıl evlere taşınıyor. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında karton kaplarda hazırlanan iftarlıklar 220 vatandaşın evlerine kadar servis ediliyor.

Dursunbey Öğretmenevi mutfağında tamamen hijyen kurallara uyularak hazırlanan yemekler görevli personellerce paketlenerek servise hazır hale getiriliyor. Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana devam eden uygulamayı yerinde inceleyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, öğretmenevi mutfağını inceleyerek iftarlık menüler hakkında bilgi aldı. Eve paket servis çalışmaları hakkında bilgi veren Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan iftar saatine az bir süre kala paket yemek servisinin başladığını söyledi. Başkan Bahçavan; "İftara az bir süre kala burada görevli ekiplerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, 65 yaş sebebi ile evlerinden çıkamayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını karşılama için seferberler. Daha önce Ramazan ayında bilindiği üzere iftar çadırları kurardık. Bu yıl korona sebebi ile bu hizmeti vatandaşlarımızın evlerine servis ile gerçekleştiriyoruz. Bu yıl öğretmenevimiz ile anlaşarak çok uygun fiyatlarla yemeklerimizi hazırlatıyoruz. Şu anda günlük 220 vatandaşımızın yemeklerini sıcak olarak 8 ekip 16 personelimiz ile evlerine kadar ulaştırıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gelen taleplerin alınmaya devam ettiği paket iftar servisi projesinin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedefleniyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA