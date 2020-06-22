Dursunbey'de dolu yağışı etkili oldu Dursunbey'de dolu yağışı etkili oldu Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dursunbey'de dolu yağışı etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazileri doludan etkilenirken, şehir merkezinde de küçük çaplı hasarlar meydana geldi.

Dursunbey'de akşam üzeri saatlerinde bir anda etkili olan dolu yağışı ilçede büyük paniğe neden oldu. Bir anda etkisini arttıran dolu yağışı tarım arazilerinde hasara neden olurken, ilçe merkezinde de küçük çaplı hasarlara neden oldu. Dolu yağışı sonrası özellikle ağaçlar büyük zarar gördü. Bazı kesimlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı yaklaşık 5 dakika boyunca etkili oldu.

Kaynak: İHA