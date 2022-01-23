Dursunbey'de deprem sonrası hasarlı yapı olmadığı tespit edildi - Haberler
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Dursunbey'de deprem sonrası hasarlı yapı olmadığı tespit edildi

Dursunbey'de deprem sonrası hasarlı yapı olmadığı tespit edildi
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün 22.31'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tarama çalışmaları sonrası hasarlı yapının bulunmadığı belirlendi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde dün 22.31'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tarama çalışmaları sonrası hasarlı yapının bulunmadığı belirlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Şıldak, "Ayvacık, Kızılcadere, Hondular, Poyracık, Karaağaç, Yunuslar mahallelerinde AFAD ve Çevre Müdürlüğü ekiplerimizle yaptığımız tarama sonucunda hasarlı yapı bulunmadığı anlaşılmıştır. Dursunbey ilçemize tekrar geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Dursunbey'in Ayvacık Mahallesi'nde dün saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin yerin 11,49 kilometre derinliğinde olduğu belirlenmişti.

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AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

Hasan Şıldak, Balıkesir, Medya, Güncel, Haber

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