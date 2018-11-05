Dursunbey Çevre Yolunda Sıcak Asfalt Çalışmaları Başlıyor

Balıkesir-Kütahya yolu Dursunbey Çevre yolu bölgesinde sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Balıkesir-Kütahya D-230 karayolunda devam eden duble yol çalışmaları kapsamında, İlçe merkezinden geçen çevre yolunda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yolun bir kısmında duvar, menfez, alt geçit çalışmaları sürerken, yapımı tamamlanan diğer tarafta ise asfalt çalışmaları başladı. 12metrelik platform genişliği bulunan yolda ki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan yaptığı açıklamada; "İlçemiz Çevre yolunda sıcak asfalt çalışmaları başlıyor. Balıkesir-Kütahya D-230 karayolu Dursunbey çevre yolu bölümünde PMT(plentmix temel) çalışmaları bugün başladı. Uçar petrol bölgesi ve Suçıktı kavşağına kadar devam edecek olan çalışmalar kapsamında BSK(Bitümlü sıcak karışım) sıcak asfalt çalışmasıda önümüzdeki günlerde başlıyor. Bizde Başkan yardımcımız ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldık" dedi.

PMT çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışmalarının başlayacağı yolda, trafik ise kontrollü sağlanıyor. - BALIKESİR