Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
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Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dursunbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Dursunbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan partiler Filistin topraklarında düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Dursunbey Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesi, mecliste grubu bulunan partiler Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan İsrail'i kınadı.

Masum yüzlerce insanın İsrail tarafından katledildiği vurgulanan bildiride, İsrail'in insanlık suçu işlediği belirtildi. Meclis katip üyesi Fatma Kireç tarafından okunan bildiride; "Mescid-i Aksa ve çevresinde Ramazan ayının son günlerinde Filistinli kardeşlerimize yönelik olarak İsrail tarafından başlatılan saldırılarda, yüzlerce masum insan yaralanmış, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Uluslararası camiada devlet vasfı taşıyan fakat yapmış olduğu saldırılarla, Devletlik vasfını adeta ayaklar altına alan İsrail'in bu saldırıları, Gazze'de ve Filistin topraklarında halen devam etmektedir. Uzun zamandır Müslümanları kışkırtmak amacıyla yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam eden İsrail, Filistinlilerin yaşam haklarını kendi topraklarında gasp etmektedir. İnsani hak ve hukukun ayaklar altına alındığı bu süreçte, Türkiye dışında hiçbir Ülke, bu katliama tepki vermemiş, hatta bazı Ülkeler açık olarak, İşgalci İsrail'e desteklerini açıklamıştır. İsrail, Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça, İsrail, zulmünü devam ettirecektir. Sözde medeni insan hakları savunucusu olan batılı devletler, yaşanan bu vahşete sessiz kaldıkça, bu zulme ortak olacaklardır. Filistinlilere zulüm eden İsrail'in ve tüm sorumlularının acilen Uluslararası düzeyde yargılanması gerekmektedir. Dursunbey Belediye Meclisi olarak hemşehrilerimizce bizlere emanet edilen demokratik temsil sorumluluğu çerçevesinde Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Bizler, bu zulme asla sessiz kalmayacak, işgalcilere karşı direnen Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz" denildi. - BALIKESİR

Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama
Dursunbey Belediye Meclisi'nden İsrail'e kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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