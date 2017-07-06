Dursun'un Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Med Zehra (Medrese'tüz-Zehra) Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Muhammed Sıddık (Şeyhanzade) Dursun'un cenazesi memleketi Bingöl'de toprağa verilecek.



Dursun için bugün öğlen vakti Üsküdar'daki Şakirin Camisinde, Bingöl'deki cenaze namazına katılamayacaklar için merasim düzenlendi. Cenaze namazına Med Zehra Vakfı'ndan yönetici ve üyeler ile Dursun'un sevenleri, dost ve akrabaları katıldı.



Cami avlusunda taziyeleri Dursun'un yeğeni Yunus Dursun ile Med Zehra Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Kaynun kabul etti.



Kaynun gazetecilere yaptığı açıklamada, Dursun'un, hayatı boyunca, insanların imanlarını kurtarması için hizmet ettiğini söyledi.



Cenaze namazının ardından Dursun'un naaşı hava yoluyla memleketi Bingöl'e gönderildi.



Dursun'un cenazesi yarın cuma namazına müteakip Selahaddin Eyyubi Uydukent Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Bingöl Asri Mezarlığına defnedilecek.