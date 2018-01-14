Dursun Özbek üyeler ile bir araya geldi

Özbek İmza kampanyası başlatmışlardı

21. şampiyonluğu alıp, Galatasaray'ı büyük bir finansal rahatlık içine sokalım

Sportif A.Ş için 2018 Mayıs'ı çok önemli

Mali yapıları düzeltmek için Riva ve Florya projelerini yaptık

Galatasaray için bu süreyi istiyorum

Sercan SAPANATAN İstanbul,(DHA) -

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde kulübün Kalamış'taki sosyal tesislerinde üyelerle buluştu. Burada üyelere seslenen Özbek, seçim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da seçimlerin bayram havasında geçtiğini belirten Özbek, Bu seçimin Galatasaray'ın hayırlı, uğurlu ve fayda getirici bir seçim olmasını umuyorum diye konuştu.

Seçim kararını neden aldığını açıklayan Başkan Özbek, Geçtiğimiz Mayıs ayında çok değerli Galatasaraylılar imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasını yönetimin zayıf dedikleri için alıklarını söylediler. Eylül'ün ortasında sona erdi. Böyle bir talep var. İmza verenler son derece iyi Galatasaraylı. Tüzüğü açtık 28'inci madde çok açık. Olağanüstü genel kurul toplayabilirsiniz diyor. Tüzüğümüz bizim anayasamız. Aynı tüzüğün aynı sayfasında aynı maddenin bir başka bendinde yönetim kurulu isterse genel kurlu olağanüstü toplantıya çağırabilir yazıyor. Cumartesi günkü seçim tüzüğe uygundur. Tüzüğün diğer maddesinde seçim 3 yıllıktır diyor. Bu kulübün sahibi genel kuruldur. Genel kurul kimi oylarsa o başkan olur. Biz bu seçimi yönetim kurulu olarak karar aldık şeklinde konuştu.

21. ŞAMPİYONLUĞU ALIP, GALATASARAY'I BÜYÜK BİR FİNANSAL RAHATLIK İÇİNE SOKALIM

Yönetim kurulu olarak seçim kararı almalarının birçok faktörü olduğunu vurgulayan Özbek, Bunlarından biri, futbol takımımız. Yeni oluşumuyla çok güzel bir takım kurduk, şampiyonluğa gidiyoruz. Şampiyonluğa giderken, seçime girdiğimiz zaman yönetimleri yıpratma çalışmaları olabilir. Aynı zamanda kulübün finansal yapısını da etkiler. Rekabet için şampiyonluğu etkileyebilir. Şampiyonluk hedefi Galatasaray'ın olmaz olmazıdır. Galatasaray'ın finansal olarak 50 milyon Euro gelir kazanacak. Bu çok önemli bir para. Şampiyonluğa giderken herkesin beraber olması gerekir. Onun için bence bu önemli bir faktör. Seçimi 3,4 ay evvel yapalım. Bundan sonra gelen yönetimleri destekleyelim. 21. şampiyonluğu alıp, Galatasaray'ı büyük bir finansal rahatlık içine sokalım değerlendirmesinde bulundu.

SPORTİF A.Ş İÇİN 2018 MAYIS'I ÇOK ÖNEMLİ

Sportif A.Ş'nin de bazı yükümlülükleri olduğunu hatırlatan Dursun Özbek, Bunlara bağlı olarak bu sene Sportif A.Ş için çok önemli bir sene. Halka açık bir şirketiz. Sportif A.Ş için 2018 Mayıs'ı çok önemli. Belli çalışmalar, sponsorluklar isteyecek. Bununla 2018 Mayıs'a giderken, yıpranmaması gerekir. Bu yüzden seçimi 4 ay öne çekelim dedim dedi.

MALİ YAPILARI DÜZELTMEK İÇİN RİVA VE FLORYA PROJELERİNİ YAPTIK

Mali yapılarını düzeltmek için Emlak Konut ile Riva ve Florya araziler için sözleşme yaptıklarını ifade eden Özbek, Florya ihaleye çıkacak. Arazinin teslim alan firmaya araziyi teslim etmemiz lazım. Florya'yı stada 7 dakika mesafede 150 dönüm olan Kemerburgaz'a taşıyacağız. Planları ve inşaatları var. O tesisleri Emlak Konut üstlenecek. Bu uzun soluklu gelen yönetimin yapabileceği bir iş. 3-4 aylık gelen yönetim ne yapabilir. Gelen yönetim bu projeyi başlatması ve arkasında durması lazım açıklamasını yaptı.

Mayıs ayından beri seçimin olmasını isteyenlerin başkan adayı olmadığını vurgulayan Özbek, Değerli rakibim Mustafa Cengiz'e teşekkür ederim. Hizmet açısından kaçmamıştır dedi.

GALATASARAY İÇİN BU SÜREYİ İSTİYORUM

Galatasaray'ı gönülden sevdiğini söyleyen Dursun Özbek, Hizmet içim her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bugün buradan söz vermek istiyorum. Seçildiğim günden beri, mali yapayı düzeltmek üzere bu projeleri gündemde tuttum ve bir yerlere getirdim. Bundan sonra bir süre daha var. Bu Galatasaray için gereken bir süre. Ricam var. Bana ve yönetimime verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bu desteği devam ettirmenizi diliyorum diyerek sözlerini tamamladı.