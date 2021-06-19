SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik
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SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettikSezer AFŞAR - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) -Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Dursun Özbek, "Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilecek başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor.

SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik

Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Dursun Özbek, "Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilecek başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaklar" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde başladı. Başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Dursun Özbek de oy kullanma işleminden önce Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'HER ŞEY GALATASARAY İÇİN'

Başkanlık için mücadele eden 5 adaya da başarılar dileyen Özbek, 'Bugün Galatasaray'ın bayramı. 5 adaylı bir seçim. Galatasaray'ın tarihinde ilk defa oluyor. Pandemi koşullarına rağmen katılım yeterince fazla. Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilecek başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaklar. Bütün adaylara başarılar diliyorum, her şey Galatasaray için' diye konuştu.

Öte yandan Dursun Özbek, 'Gönlünüzden geçen bir aday var mı" soruna ise, 'Kazanandan yanayım' cevabını verdi.

SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik
SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik
SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik
SPOR Dursun Özbek: Galatasaray'ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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