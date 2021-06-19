Dursun Özbek: "Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak"
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Dursun Özbek: "Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Dursun Özbek: "Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak" Galatasaray eski başkanlarından Dursun Özbek: "Galatasaray, demokrasi aşığı bir kulüp" Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. Bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin.

- Dursun Özbek: "Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak"

Galatasaray eski başkanlarından Dursun Özbek:

"Galatasaray, demokrasi aşığı bir kulüp"

İSTANBUL - Galatasaray'ın eski başkanlarından Dursun Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. Bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız" dedi.

Galatasaray'da gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın demokrasinin kulübü olduğunu ifade eden Özbek, "Galatasaray demokrasi aşığı bir kulüp. 500 yılı aşkın gelenekleri var. Herkes burada şahit. Galatasaray, böyle günlerde hep bir araya gelmesini bilmiştir. 5 tane adayımız var. Hepsi birbirinden değerli adaylar. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için vaatleri ve projeleri var. Dinledik bunları. Ben seçilecek başkana başarılar diliyorum. Galatasaray'ı daha iyi günlere taşıyacaktır. Herkesin, seçimlere katılanların, başkan adaylarının, bütün camianın seçilen başkanın yanında olacağı kesin. Hepimiz el birliği ile Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için çalışacağız. Seçimin hayırlı olmasını diliyorum. Seçilecek başkana da başarılar diliyorum. Onun yanındayız, hiç merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: 'Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak'
Dursun Özbek: 'Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak'
Dursun Özbek: 'Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak'
Dursun Özbek: 'Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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Dursun Özbek: "Bütün camia, seçilen başkanın yanında olacak" - Haberler Spor
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