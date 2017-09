- Dursun Özbek: "Bu takım Sportif A.Ş. kasasına para getirecek" -2-

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:

"UEFA ile 3-4 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz"



İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımına yapılan transferlerin mali açıdan çok uygun olduğunu belirterek, "Bu takım performansıyla her sene Sportif A.Ş. kasasına para getirecek" dedi. Özbek ayrıca ikinci disipline ihtiyaçları olduğu düşüncesiyle UEFA ile 3-4 yıllık anlaşma yapmak istediklerini açıkladı.

Galatasaray'ın Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de yapıldı. Geçtiğimiz ay yapılan divan kurulunun iptal olması nedeniyle cevap veremediği sorulara karşılık veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçen ay olağanüstü divan kurulu toplantısı yaptık. Bu divanda merak edilen sorular oldu. Maalesef toplantı tatil olduğundan dolayı cevap veremedim. Bu toplantıda merak edilen konuları derledim. Bunların başında transfer sezonunda olduğumuz için futbolun üzerinde sorular geldi" diye konuştu.

"40 milyon Euro bonservis bedeli ödedik"

Futbol takımına yapılan harcamalar hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray'ın her yıl şampiyonluğun en büyük adayı olması dolayısıyla başarıdan başka hedefi olmaması sebebiyle çok iyi bir futbol takımının kurulması ve bu takımın bütün camiayı sevindirecek performans göstermesi zorunludur. Bu sezon transferlerde 40 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bir de futbolcunun menajerleri var. 8 milyon 900 bin Euro menajerlere ödedik. Yaptığınız transferler 3-4 yıllık oluyor. Yapılan transferler çerçevesinde kulübün girdiği taahhüt 85 milyon 500 bin Euro. Ayrılan futbolculardan alınan para 18 milyon 500 bin Euro. Kontratı devam eden futbolcular ise 10 milyon Euro. Mevcut yönetim 2.5 seneden beri görevde, 3. sezonuna da hazırlık yapıyor. Görev aldığımız sürece yaptığımız transfer 3 yılda toplamda satılan oyuculardan alınmış, satılmış arasındaki fark 20 milyon Euro'dur. Bu çok büyük bir rakam değil. Galatasaray bunları yaparken, gelecekteki mali yapısını da düşünmektedir. Kurduğumuz takımın geride kalan 4 hafta performansı ortada. Ben yapılan transferlerin çok uygun olduğunu düşünüyorum. Galatasaray taraftarını ve camiayı mutlu edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Performansa göre gelirimiz olacak"

UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde futbol takımına 65 milyon Euro limit koyduğunu hatırlatan Dursun Özbek, "UEFA, analizi yaptı ve 65 milyon Euro limitini o dönemdeki mali yapısından dolayı uygun gördü. Şu an 31 futbolcumuz var. Bu futbolculara ödediğimiz paralar vergiler dahil 66 milyon 600 bin Euro. Bu konuyla ilgili yanıltıcı yorumlar var. '140 milyon Euro harcadın, bu para nerede deniyor'. 'Riva'dan gelen parayı yatırdın' deniyor. Konunun esasına girmek istemezseniz, ne pahasına olursa olsun eleştirelim derseniz yanlış yaparsınız. Yönetim bir takım kurdu. Bu takım performansıyla her sene Sportif A.Ş kasasına para getirecek. Gelen parayla maaşlar ödenecek. 4 sene itibariyle sahaya çıkacak, oynayacak ve üretim yapacak. Bir fabrika gibi düşünün. Bu takım bu sene şampiyonluk hedefinde. Performansa göre gelirimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"Riva ve Emlak Konut'tan gelen paranın nereye gittiği belli"

Riva arazisin projesinden gelen parayı banka borçlarına harcadıklarını, transfer için harcamadıklarını belirten Özbek, "Riva ve Emlak Konut'tan gelen paranın nereye gittiği belli. Geliştirmek için izin istediğimde de anlattım. Size ne söylüyorsam onu yapıyorum. Her seferinde de izninize başvuruyorum. Borç alacak farkına konsolide bakmak esas. Riva'dan gelen parayla banka hesaplarını kapattık. Oradan gelen para Galatasaray'ın bütün problemleri çözmesi söz konusu değil. Ne söz veriyorsam, onun arkasındayım. Kimse size verdiğim sözden kandıramaz" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da borç - alacak tablosu

Galatasaray'ın Mayıs 2011 yılındaki borcunun 327 milyon Dolar olduğunu ve zamanla artış gösterdiğini söyleyen Özbek, "31 Mayıs 2017 yılındaki borç-alacak farkı 230 milyon Dolar. Riva'dan gelen yaklaşık 90 milyon Dolar geliri buraya yatırdığımız için borç buraya geldi" diye konuştu.

"UEFA ile 3-4 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz"

UEFA ile daha önce yapılan görüşmeyi hatırlatan Özbek, "Galatasaray mali tablolarını anlattık. Bizim ikinci disipline ihtiyacımız olduğu düşüncesiyle bu sezondan başlamak itibariyle bir anlaşma yapmamız gerektiğini söyledik. Kendileri olumlu karşıladı. Gidip anlatmak için Eylül ayı sonu itibariyle randevu talep ettim. 3-4 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz. Bu anlaşmanın bize çok büyük faydası olacaktır. Gelecek yönetimler için de çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kapalı spor salonu projesi onaylandı"

Kulübün var olan ve yapılacak olan tesisleri hakkında da bilgi veren Dursun Özbek, "Ali Sami Yen Spor Kompleksinde yapmayı planladıkları kapalı spor salonu projesi onaylandığını ve yakın zamanda temel atma işlemine başlayacağız. Türk Telekom Stadı'ndaki ulaşım ve parklanma sorununun çözülmesi için yoğu çaba gösterdik. Florya arazisindeki projelerde bittik. Kasım ve Aralık ayında ihaleye çıkacak. Florya'daki kamp tesisinden çıkmamızın gereği yeni yerleşkenin yapılması lazım. Orman bakanlığı ile görüştük. İlgili arsa ilgili izin aldık. Hotel konusunda ise bilindiği üzere İstanbul'daki turizm faaliyetleri çok iyi değildi. Bu yıl daha iyi. Yavaşlattığımız inşaatı önümüzdeki sezon yakalamayı düşünüyoruz. Oluşturduğumuz kredi Denizbank'da duruyor. İstediğimiz zaman kullanabiliriz. Kalamış tesisleri çalışmalar bu sene bitiyor. Statta çok güzel bir müze yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özbek ayrıca Riva arazisi ihalesinde birinci olan firmanın ihaleden çekildiğini ve ikinci olan firma ile anlaştıklarını açıkladı.