Dursun Özbek, Aa Spor Masası'nda (4)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, başkan seçildiği gün kendine, "Herhalde hayatımdaki en mutlu gün bugündür." dediğini ancak öyle olmadığını sonradan anladığını söyledi.



Anadolu Ajansının (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın ikinci konuğu olan Özbek, Türk Telekom Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.



Galatasaray'a başkan seçildiği gün "mutluluğun zirvesini yaşadığını" ailesiyle çok mutlu olduklarını ifade eden Özbek, "Çok keyifli bir gündü. Çok değerli bir camianın başkanı seçildim. Herhalde hayatımdaki en mutlu gün dedim ama öyle değilmiş. Galatasaray'a o günden beri 365 gün 7/24 hizmet veriyorum. Bütün mesaimi Galatasaray'a harcıyorum. Yönetime geçtikten sonra faaliyetler başladı. Galatasaray'ın 5 kuruşluk bir işini hallettiğim zaman seçildiğim gün yaşadığım mutluluğun üzerine çıkıyor, zirve yapıyor. Galatasaray böyle bir aşk." diye konuştu.



Başkanlığı döneminde hiçbir şeye hayıflanmadığını ve üzülmediğini dile getiren Özbek, şunları kaydetti:



"Başkan yardımcılığı döneminde Galatasaray'da bir başkanın başına neler gelebilecek konusunu kısmen de olsa algılamıştım. Dolayısıyla üzülmedim. Sert, bazen hakarete varan eleştiriler oluyor. Bunların hiçbirinden üzüntü duymuyorum. Zaman zaman bizi güçlendirdiğini de düşünüyorum. Eleştirinin içine hakareti sokmayın. Galatasaraylı olarak eleştiriyorsunuz, ben sizin başkanınızım. Beni siz seçtiniz, ben kendi kendime gelmedim. Eksik yaptıklarım olabilir, söylüyorum. Bundan yüksünmüyorum. Galatasaray'ın demokratik yapısında şeffaflığında eleştiri, eksiklerin görülmesi ve söylenmesi normal. Bunları bilerek geldim ama hakareti soktuğun zaman ne oluyor, daha mı önemseniyorsun."



Taraftarın yanı sıra genel kurul üyeleri içinde de böyle davrananlar olduğuna dikkati çeken Başkan Özbek, şöyle devam etti:



"Hakaret eden kişileri Dursun Özbek olarak değil, Galatasaray başkanlık makamını korumak için disipline verdim. Galatasaray Kulübü Başkanı'na sen o sözleri söyleyemezsin, hakaret edemezsin. Algı yaratma konusunda o kadar profesyoneller ki... 'Biz başkanı eleştirdik bizi disipline verdi.' diyorlar. Hayır, makama hakaret ettiğiniz için disipline gönderdim. Kimse öküzün altında buzağı aramasın. Galatasaray başkanları eleştirildiği için kimseyi disipline göndermez. Galatasaray başkanları tarih boyunca eleştirilerden kuvvet almıştır. Yalan yanlış algı yaratmaya yönelik konuşmalar Galatasaray'a zarar veriyor."



Amatör branşlara bakış açısı



Dursun Özbek, Galatasaray'ın çok sayıda branşı Türkiye'ye getiren kulüp olduğunu belirterek, sarı-kırmızılı takımın amatörlere verdiği öneme dikkati çekti.



Galatasaray Spor Kulübünün eğitim camiasından doğduğunu ve bu nedenle de diğer kulüplerden farklı misyonlar üstlendiğini anlatan Özbek, "1868'den sonraki periyotta, Mektebi Sultani olarak faaliyet göstermeye başladıktan sonra Galatasaray sportif manada ilkleri getirmiş. Tenisi, eskrimi, bir sürü branşı Türkiye'ye getiren kulüp. Tarihin kendisine yüklediği bir misyonu var. Branşları şartlarına göre ayarlamak ve gündemde tutmak zorunda." diye konuştu.



Yüzme, kürek, sutopu gibi branşlarda Türk gençlerine eğitim vermek, altyapılarını güçlendirmek ve sonunda milli seviyede ülkeye hizmet etmeleri için sporcu yetiştirdiklerine vurgu yapan Dursun Özbek, şunları söyledi:



"Son olimpiyat kafilesinin yüzde 15-16'sı Galatasaray'ın sporcusuydu. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ile yaptığımız toplantıda bunu gündeme getirdik. Milli takım oluşturmak, olimpiyatlara gitmek için sizin elinizdeki en kuvvetli kaynak Galatasaray'dır dedik. Bir iki kulübün dışına çıkmıyor. 16 sporcu benden, 15 ondan, 14 ondan gidiyor. Diğerleri, köy hizmetlerinden 1 kişi, sular idaresinden 1 kişi... Kulüplerin misyonunun devam etmesi gerektiğini aktardık. Bizi haklı buldu. Biliyorum amatör branşların desteklenmesi konusunda çalışmalar var. Sadece devlet desteği gibi çıplak bir çalışma değil. Bunun peşi sıra yönetim kurullarına da bazı yükümlülükler getiriyor. Geniş bir düzenleme olarak çıkacak diye düşünüyorum. Devlet desteğinin olacağını söylediler. Menfur 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı belki de çıkmış olacaktı. Yılbaşına varmadan bu spor yasasıyla beraber amatör sporlar gündeme gelecek diye bir bilgi akışı var."



Video hakem uygulaması



Dursun Özbek, video hakem uygulamasının bazı soru işaretlerini ortadan kaldırabileceğini dile getirdi.



Uygulamaya, Almanya ile Şili arasında Rusya'da oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde canlı tanıklık ettiğini aktaran Özbek, "Son derece başarılıydı ama yine hakemin inisiyatifine kalıyor. Şilili oyuncunun attığı dirsek var kırmızı kartı gerektiren ama hakem gitti baktı, sarı kart verdi. Uygulamalardan göreceğiz ama şu da bir gerçek ki bazı soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır. Başlayalım görelim." şeklinde konuştu.



"Biz de bağırmaya başlayacağız"



"Galatasaray'ın geçen sezon hakemlerden çektiği ortada." diyen Başkan Özbek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Herkesin kabul ettiği, en az 7-8 maçımızda bariz hakem hatalarıyla kaybettiğimiz puanlar var. Tekrar deşmemek adına şunu söylüyorum; hakem hataları sistemleri zedeliyor. Bu nedenle kurullar değişsin konusu gündeme geliyor. Değişimin ne sonuç olacağını kestirmek mümkün değil. Bir yarış var, biz de bu yarışa katılmak durumundayız. Konuşarak gündem yaratmak suretiyle her takım kurullarda kendilerine yakın isimlerin olmasını gündeme getiriyor. Çok bağıran belki kurullarda çok yer alıyor. Biz de gerektiği kadar bağıracağız, sesimizi yükselteceğiz. Çünkü artık futbol çok pahalı bir spor oldu. Galatasaray Futbol Takımı'nın bir sezonluk maliyeti 100 milyon avro. Yanlış düdük, bütün emeğini, çalışmalarını baltalama noktasına getiriyor. Herkes bundan muzdarip. Biz de bağırmaya başlayacağız. 'Kurullar değişsin.' diyeceğiz."



Spor yasasının yapıldığını ancak hain 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle süreçte aksama yaşandığına vurgu yapan Dursun Özbek, şöyle devam etti:



"Yasa o dönemde masadaydı, hazırdı, çıkacaktı. 15 Temmuz çok şeyi akamete uğrattı. Sonraki süreçte tekrar ele alındı. Amatör spor yasası olarak görmemek lazım. Kulüplerin yönetimi, alacakları sorumluluklarla ilgili düzenlemeler de var diye düşünüyorum. Mesela ben mali kriterler diye bir çalışma yaptırdım. Başkanlara, yöneticilere sorumluluklar yükleyen bir çalışma bu. Bu çalışmayla Dernekler Kanunu ya da Medeni Kanun çakışıyor. Bu madde olmalı diyoruz ama Medeni Kanun ya da Dernekler Yasası'na gittiğin zaman 'Bu maddeyi tüzüğüne koyamazsın.' diyor, çelişiyor. Yasanın ardından ümit ediyorum yönetimler daha dikkatli olur."



"Adaylığım genel kurulun takdiri"



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, seçildiği gün yapılan genel kurulda söylediklerini gerçekleştirmek için çalıştığını belirterek, "Başkanlığa devam edip etmeme durumu benim gösterdiğim başarıyla, genel kurulun takdiri olacaktır." ifadesini kullandı.



Göreve geldikten sonraki 2 yıllık dönemde daha çok mali yapının düzenlenmesi ve buna bağlı olarak sportif başarının yukarıya çekilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Özbek, "İkisini birbirinden ayıramazsınız, bir arada yürümeli. Çalışmalarımız da bu minvalde. Başladık, gayet de iyi gidiyor. Yıl sonuna kadarki periyotta bir aksilik olmazsa banka borçlarının büyük bir kısmını halletmiş olacağız. Faiz yükünü aşağı çekmemiz gerekiyordu. Genel kurulda anlattım ve orada da yüzde 75 oy almak suretiyle seçildim." diye konuştu.



Genel kurulda ne söz verdiyse ve taahhüt ettiyse bunları seçim dönemine kadar başarılı bir şekilde getirme sevdasında olduğunu dile getiren Özbek, "Başarabilirsem kendime güvenim artar, hizmetlerimden dolayı sevincim artar. Başkanlığa devam edip etmeme durumu benim gösterdiğim başarıyla, genel kurulun takdiri olacaktır. 'Adayım.' demeyi gereksiz buluyorum. Şu anda görevdeyim, hizmete devam ediyorum. Başkanlık yarışını değil, nasıl Galatasaray'ı daha başarılı hale getiririm, onu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Havaalanındaki futbolcu karşılamaları



Galatasaray'ın "yenilenme yılı" olması nedeniyle daha çok taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Başkan Özbek, "Havaalanında sergilenen sporcu karşılamaları muhteşemdi. Taraftarın bu sezonki niyetini gösteriyor. Oradaki görüntüler rakipleri de biraz ürkütüyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Taraftarın yönetimden vazgeçtiği imajının silinmesi lazım." diyen Özbek, "Böyle bir algı yaratılmaya çalışıldı ama görüntüler bunun aksineydi. O görüntüler devam edecek. Yeni sezonda güçlü bir futbol takım ve amatör sporlardaki takımları oluşturmak suretiyle 5 yıllık planlamasını yapıyoruz. Taraftarımız önümüzdeki zamanlarda altyapıdan gelen sporcuları seyredecekler." şeklinde görüşlerini aktardı.



Dursun Özbek ayrıca, Anadolu Ajansının önemine vurgu yaparak, "Anadolu Ajansı, Türkiye'nin çok önemli haber kaynağı. Dolayısıyla sizin vasıtanızla taraftarlara, Türkiye'ye mesaj vermek Galatasaray için çok önemli." ifadelerini kullandı.



(Bitti)