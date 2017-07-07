Dursun Özbek, Aa Spor Masası'nda (3)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, erkek basketbol takımının eski başantrenörü Ergin Ataman ile yollarının ayrılmasına ilişkin, "Biz, Sayın Ataman'ı 3. yıl sonunda kontratı bitmeden gönderseydik, 'Niye gönderdiniz?' şeklinde bir sonuç çıkabilirdi ama kontratı bitti." dedi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın ikinci konuğu olan Özbek, Türk Telekom Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.



Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman'ın basında yer alan açıklamalarıyla ilgili konuşan Özbek, "Spor bildiğiniz gibi çok dinamik bir olay, yani gelişmeler, alınan neticeler, sporun yönetim tarzını etkiliyor. Ergin Ataman, çok iyi bir Galatasaraylı, bunun hiç tartışması yok. Galatasaray'da uzun süre güzel hizmet verdi, şampiyonluklar getirdi. Kontratı da geçtiğimiz sezon itibarıyla bitti. Biz, Sayın Ataman'ı 3. yıl sonunda kontratı bitmeden gönderseydik, 'Niye gönderdiniz?' şeklinde bir sonuç çıkardı ama kontratı bitti." diye konuştu.



Antrenörlerin, sporcuların kendi planlamaları olduğu gibi kulüplerin de kendi planlamalarının olabileceğinin altını çizen Özbek, "Bu planlamalardaki amaç nedir; daha iyi sonuçlar almak, kulübü daha ileriye götürmek. Bu, yolların ayrılması değil, kontrat zaten bitmiş. Galatasaray şimdi gelecek yılın planlamasını yapacak. Bütçesini, performansını dikkate alacak. Daha çok başarı için, çünkü bu sene ULEB Avrupa Kupası'nda oynayacağız. Bu planlamayı yapmak zorundayız. Bunları yaparken herkesin şuna saygı duyması lazım; bizim, kulübün daha iyi performans göstermesi dışında başka bir hedefimiz olamaz. Kişisel, şahsi egolarımız olamaz. Ben çok yönlü düşünmek zorundayım, hem mali yapıyı hem performansı düşünmek zorundayım. O yüzden kimse cımbızla çekip böyle şeyler düşünmesin. Burada aslolan, kişiler değildir, aslolan Galatasaray'ın başarısıdır, önümüzdeki yüz yıllık, beş yüz yıllık dönemlere taşınmasıdır. Olaylara bu çerçeveden bakarsanız daha net olur." ifadelerini kullandı.



Özbek, "Burada tenkit ettiğim tek bir husus var; Sayın Ataman'ın Galatasaray'a vermiş olduğu hizmetler tartışılmaz ama basın üzerinden de bu konuları tartışmanın son derece yanlış olduğunu, Galatasaray'a ve Galatasaraylılara zarar verdiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer olması



Dursun Özbek, Galatasaray Odeabank'la sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer olmasını da değerlendirdi. Özbek, şunları söyledi:



"Sinan Güler bizim kaptanımız. Çok da başarılı, Türk basketbolunun iftihar ettiği bir isim, centilmen bir sporcu, hiç bunlarda tartışacak bir şey yok. Hep aynı tartışmayı yaşıyoruz. Sinan Güler açıklamasını yaptı, 'Ben Galatasaray'da oynadım, kaptanlık da yaptım ama benim kariyer planlamamda THY Avrupa Ligi'nde oynamak var.' dedi. Niye THY Avrupa Ligi, çünkü Avrupa basketbolunda bir basamak yukarıda bir lig. Dolayısıyla bunun önünü kesip, 'Sen ne biçim Galatasaraylısın, gidemezsin.' mi demek lazım? Oradaki hissiyat farklı. Basketbol kariyerine THY Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen bir sporcunun karşısında yönetim olarak söyleyeceğimiz herhangi bir şey yok ama tercih ettiği ekip, rakip takım."



"Bu sene çok daha kalabalık bir kitleye oynayacağız"



Yeni transferlerin, kombine bilet ve ürün satışlarına olumlu etki edip etmediği sorusuna Özbek, şu cevabı verdi:



"Kombine bilet ve ürün satışları son derece başarılı gidiyor. Kombine biletlerde, daha sezonun başlamasına belli bir süre olmasına rağmen yaklaşık yüzde 55'ini şu anda satmış vaziyetteyiz. Öyle günler var ki rekor günler, günde 5 bin, 7 bin kombine biletin satıldığı günler var. Dolayısıyla buradan taraftarlarımıza bir teşekkür göndermek istiyorum. Galatasaray'ın, kendilerine en çok ihtiyaç duyduğu dönemde, kombine biletlere böyle ilgi göstermeleri, benim açımdan takdir edilecek bir davranış. Dolayısıyla bu sene çok daha kalabalık bir kitleye oynayacağız. Bunun omuzlarımıza yüklediği görev de daha çok mücadele eden, performansı daha yüksek bir takım kurmak. Çünkü taraftarlarım bana 'Tamam biz oraya geleceğiz ama sen de sahada iyi mücadele eden bir takım oluştur.' mesajı verdi."



"Biz son iki seneyi nasıl izah edeceğiz..."



Galatasaray'ın son iki sezonda başarıdan uzak kalmasına ilişkin düşünceleri sorulan Dursun Özbek, "Biz son iki seneyi nasıl izah edeceğiz... 2015-2016 sezonu itibarıyla UEFA'dan men edildik. Böyle bir travmayı düşünün." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"UEFA'dan men edilmemizin sebebine gelip, bu niye böyle oldu diye tartışmak istemiyorum ama son 2 seneye bakacaksak eğer, son 2 yılda bizim yaşadığımız bu travma, başka kulübün başına gelseydi, nasıl olurdu onu düşünmek lazım. Bu travmanın içinde yine de takımı dik tutup, mümkün olduğu kadar başarılı olması için de büyük çaba sarf ettik. Bizim son 2 yıldaki başarısızlığımızın, başarı eksikliğinin sebeplerinin başında UEFA'nın bize verdiği men cezası yatıyor. Bu, 2 senelik dönemi kapsadı, neden kapsadı çünkü bunun tartışmaları 2015-2016'dan itibaren başladı. Bu ortam, Galatasaray'ın şeffaflığı çerçevesinde zaten tüm kamuoyuna yansıdı."



UEFA Finansal Fair Play'le ilgili şu anda herhangi bir sıkıntıları bulunmadığını kaydeden sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:



"Davet ettiler, oynuyoruz, önümüzdeki hafta maçımız var. Buradan bazı sevgili Galatasaraylılardan özür bekliyorum. 'UEFA ile ilgili sıkıntımız yok.' dediğimiz dönemde, 'Galatasaray ceza alır.' dediler. Tek tek konuştum onlarla, 'Böyle konuşmayın.' dedim. Bu konuşmalar taraftarı da olumsuz etkiliyor. Biz önümüzdeki dönem UEFA kupalarında varız, şampiyon olursak Şampiyonlar Ligi'nde varız. Dilim döndüğü kadar anlattım. UEFA, konuşmaların hepsini izliyor, onlara yansıyor. Biz, UEFA ile önümüzdeki dönem kupalarda olacağımızı konuşmamıza rağmen UEFA diyor ki; 'Acaba bizim gözden kaçırdığımız bir şey mi var?'. Galatasaray'ın genel kurul üyeleri, 'Galatasaray UEFA'ya gidemez, gitmemesi lazım.' diyor. Boşu boşuna endişe doğuruyorsunuz. Şimdi ne oldu? O konuşmaları yapanlar en azından bir özür dileme nezaketini göstermeyecek mi?"



Bazı yorumlarda çok dikkatli konuşmak gerektiğinin altını çizen Özbek, "Biz belgesiyle bunu ortaya koymamıza rağmen bu yayınlara devam ettiler ama bugün ortada yoklar. Bugün en azından 'Demek ki yanlış konuşmuşuz.' deme nezaketini de göstermeleri lazım." değerlendirmesinde bulundu.



"Siz bir sürü yeni stat yaptınız, hangisinin üzerini kapattınız?"



Dursun Özbek, Türk Telekom Stadı'nın üst kullanım hakkını almaları ile ilgili olarak, "Stat işletmeye hazırlandığı dönemde, ihalede stadın üstünün açılır kapanır olması şartı vardı ama bundan önceki yönetim, Spor Genel Müdürlüğüne diyor ki, 'Stadın üzerini siz kapatmayın, biz kapatırız. Siz buraya ayırdığınız bütçeyi, stadı açmak için elzem ihtiyaçlarımızda kullanmamıza izin verin.' Galatasaray'ın o günkü maddi durumu iyi olmadığı için böyle bir teklif götürüldüğünü düşünüyorum. Stadın üzerinin kapanması için o günkü şartlarda ayrılan bütçe, 27 milyon lira. Spor Genel Müdürlüğüne, 'Bu parayla eksikleri tamamla, biz de size taahhüt veriyoruz, 2 sene içinde bu stadın üzerini kapatacağız.' deniyor. Bu sorumluluk bugüne kadar geliyor." diye konuştu.



Stadın üstünün kapanmasının çok uygun olmadığını vurgulayan Özbek, şöyle devam etti:



"Özellikle de zeminin bakımı nedeniyle. Siz bir sürü yeni stat yaptınız, hangisinin üzerini kapattınız? Dünyadaki statlara bakalım, evet bazılarının üzeri kapanıyor ama oralarda zeminin hareketliliği de sağlanmış. Burada onlar yapılmamış. 'Biz kapatmaya çalışmayalım.' dedik. Onlar da 'Bu kadar para harcıyoruz, size bunu borç olarak verdik, bu para ne olacak?' dedi. Stadın üst kullanım hakkının Galatasaray'a devir konusu, verilen taahhüdün yerine getirilmemesi nedeniyle askıya alınmıştı. Gelir gelmez bu durumun düzeltilmesi için Spor Genel Müdürlüğüne, kulübün faaliyetlerinin bir arada olması için stadın hemen yanında bir salon projem olduğunu söyledim. 'Bu salonu size ait bir arsanın üzerine yapıyorum, mülkiyeti de size ait olacak ama üst kullanım hakkı bizde olacak. Sponsorla fon oluşturacağım, siz de buradaki alacağınızı güncelleyin. Mahkemeleri devreden çıkarın, bu salonun yapılmasına katkı verin.' dedim. Bu görüşüldü, uygun olduğu düşünüldü, biz de salonu yapmaya başladık."



Salonun yapımıyla yönetim açısından daha rahat bir hale geleceklerini kaydeden Özbek, "Galatasaray'a ek kaynaklar oluşturacak alanların açılması da mümkün. En önemli faktörlerin başında bu geliyor, amaç sadece orada basketbol oynamak değil. Proje bitti. Bölgeye salonla birlikte, salonun altında, yanında, üzerinde yapılacak mekanlarla stat dahil 'Aslanlı Yol'dan itibaren başlayan müthiş bir rekreasyon alanı gelecek. Ben bu kadar güzel bir bölgenin sadece 15 günde bir maç oynamak suretiyle canlı kalmasını istemiyorum. Burası her gün yaşasın. Toplantı salonları yapıyoruz. Maç günleri dışında da burası aktif olsun. Burası 365 gün yaşayan bir mekan haline gelsin." ifadelerini kullandı.



Müze projesinin de sonuna geldiklerini belirten Özbek, "Müze ve stat turu yapılacak bir sistem içindeyiz. Ağustos ayının sonuna doğru açılışını yapacağız." diye konuştu.



"Tesis bittiği gün törenle Florya'dan Kemerburgaz'a geçeceğiz"



Kemerburgaz'a yapılacak yeni tesise de değinen Özbek, tesisin, Florya Emlak Geliştirme Projesi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.



Florya'da iki tane nizami futbol sahalarının bulunduğunu anlatan Dursun Özbek, şunları söyledi:



"Birinde A takım antrenman yapıyor, diğerinde yaş grupları maçları oynanıyor. Başka sahalarımız da var fakat nizami değil. Eklenerek yavaş yavaş geliştirildiği için 80 dönüme yakın bir yüzölçüm, geometrik açıdan çok uygun kullanılamamış. A takım hep aynı sahada çalışıyor bu da zeminin bakımındaki zorluğu gündeme getiriyor. Mücadele ettiğimiz takımlara bakarsanız, hepsinin yurt içinde 4-5 tane, yurt dışında 10-12 tane sahası var. Her gün değişik yerlerde oynamak suretiyle zeminin canlılığını, düzgünlüğünü korumak mümkün oluyor. Bizde bu yoktu. İkinci faktör, altyapı. Altyapının değişen koşullara göre gelişmesinin zorunluluğu var. Şimdi sizin nizami olmayan sahalarda çocuklara antrenman yaptırmanız uygun bir şey midir?"



Kemerburgaz'daki tesisin, 6 çim sahasının olacağını, altyapı ve A takım için çok daha kaliteli hizmet verecek bir mekan haline geleceğinin altını çizen Özbek, "Tesis bittiği gün törenle Florya'dan Kemerburgaz'a geçeceğiz. Tarih alındı ama söylemek istemiyorum. Çünkü bir hafta gecikse, yalancı durumuna düşüyoruz." şeklinde görüş belirtti.



(Sürecek)