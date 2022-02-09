Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Dursun Ali Erzincanlı vatandaşlarla bir araya gelecek

Şair Dursun Ali Erzincanlı, Başiskele Belediyesi tarafından 14 Şubat'ta düzenlenecek olan programda vatandaşlarla bir araya gelecek.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Şair Dursun Ali Erzincanlı, Başiskele Belediyesi tarafından 14 Şubat'ta düzenlenecek olan programda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında ünlü ve alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, 14 Şubat Pazartesi Günü de Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırlayacak. Karşıyaka Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da sahneye çıkacak olan Erzincanlı, Hz. Muhammed'in güzel ahlakını ve aile hayatını anlatan en güzel şiirleri ve naatları vatandaşlar için seslendirecek. Katılımın ücretsiz olacağı programda korona virüs tedbirlerine azami düzeyde dikkat edilecek ve salon girişinde vatandaşların HES kodları kontrol edilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dursun Ali Erzincanlı, Sevgililer Günü, Pazartesi, Başiskele, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title