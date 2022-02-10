Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi - Haberler
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Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi

Başiskele Belediyesi'nin 14 Şubat'ta düzenleyeceği Dursun Ali Erzincanlı programı, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi'nin 14 Şubat'ta düzenleyeceği Dursun Ali Erzincanlı programı, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi.

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında ünlü ve alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, Dursun Ali Erzincanlı'yı Karşıyaka Kültür Merkezi'nde konuk edecekti. 14 Şubat'ta yapılması planlanan program, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Dursun Ali Erzincanlı, Sevgililer Günü, Başiskele, 30 Mart, Yerel, Haberler

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