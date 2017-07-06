Durmuşoğlu'ndan AP'ye Tepki

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Avrupa Parlamentosunda (AP) bugün oylanan ve müzakerelerin askıya alınmasını tavsiye eden raporun kabul edilmesine tepki gösterdi.



Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın AP tarafından alınan kararın ardından yaptığı açıklamanın Türk milletinin duruşunu net olarak ortaya koyduğunu belirtti.



AP'de bugün oylanarak kabul edilen raporda, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin derhal ve resmen askıya alınması için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Komisyonuna çağrıda bulunulduğuna işaret eden Durmuşoğlu, şunlanı kaydetti:



"Hollandalı Parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan bu rapor, milli iradeyi hiçe saymaktadır. 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına yaklaşık 58 milyon seçmen katılmış, yüzde 86 gibi yüksek bir oranda katılım sağlanmış, vatandaşlarımız anayasa değişikliği ile ilgili tercihlerini özgürce kullanmışlardır. Bir taraftan demokrasi ve özgürlüklerden dem vurup, diğer yandan milletin iradesini yok saymaya çalışmak izah edilemez. Avrupa, kendisiyle çelişmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki artık eski Türkiye yoktur ve milletin iradesi her şeyin üzerindedir."