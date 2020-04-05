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Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - BOLU

Bolu'da yaşayan işçi emeklisi 85 yaşındaki Durmuş Türkan, arabası ve deposunu satarak elde ettiği 45 bin lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

05.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:37
Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - BOLU

Bolu'da yaşayan işçi emeklisi 85 yaşındaki Durmuş Türkan, arabası ve deposunu satarak elde ettiği 45 bin lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Merkeze bağlı Çobankaya köyünde yalnız yaşayan Durmuş Türkan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Mili Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, köye gelerek muhtarla iletişime geçti.

Ekipler muhtarla evine gittikleri Türkan'ın bağışlamak istediği 45 bin lirayı tutanakla teslim aldı.

Bekir Koçyiğit, Türkan'a bağışından dolayı teşekkür ederek "Büyüklerimiz bizim sigortalarımız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın ve Valimizin selamını sizlere ulaştırıyoruz. Bu bağışı kabul ettik, bunu hesaba yatıracağız." diye konuştu.

Durmuş Türkan da birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Allah devlet, polis, askere ve kamu görevlilerine zeval vermesin. Bir arabam bir de il merkezinde depom vardı. İkisini sattım, 23'er bin liradan 46 bin lira tuttu. Bin lirasını kendime ayırdım. Geri kalanını bağışlıyorum. İnsanlar imkanı olduğu kadar devletimizin arkasında durmalı.

Türkan, vatandaşlara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları ve dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ümit, Türkan'ı telefonla arayarak teşekkür etti

Bağıştan haberdar olan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türkan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Vali Ümit, Türkan'ın anlamlı bir bağış yaptığını belirterek "Bu gönül zenginliğiniz dolayısıyla sizi kutluyorum. Örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkan ise "Allah'tan başka kimsem olmadı. Yaşım 85, bir arabam bir de depom vardı, sattım. Bunları bağışlamak istedim. Başımıza bir iş gelirse birincisi Allah, ikincisi devlet var başımızda. Ben buna güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - BOLU

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - BOLU
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