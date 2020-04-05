Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, İşçi, Bolu, Güncel

Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bolu'da yaşayan işçi emeklisi 85 yaşındaki Durmuş Türkan, arabası ve deposunu satarak elde ettiği 45 bin lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

05.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:02
Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bolu'da yaşayan işçi emeklisi 85 yaşındaki Durmuş Türkan, arabası ve deposunu satarak elde ettiği 45 bin lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Merkeze bağlı Çobankaya köyünde yalnız yaşayan Durmuş Türkan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak Mili Dayanışma Kampanyası'na bağış yapmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bolu İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, köye gelerek muhtarla iletişime geçti.

Ekipler muhtarla evine gittikleri Türkan'ın bağışlamak istediği 45 bin lirayı tutanakla teslim aldı.

Bekir Koçyiğit, Türkan'a bağışından dolayı teşekkür ederek "Büyüklerimiz bizim sigortalarımız. Bizler de Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın ve Valimizin selamını sizlere ulaştırıyoruz. Bu bağışı kabul ettik, bunu hesaba yatıracağız." diye konuştu.

Durmuş Türkan da birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Allah devlet, polis, askere ve kamu görevlilerine zeval vermesin. Bir arabam bir de il merkezinde depom vardı. İkisini sattım, 23'er bin liradan 46 bin lira tuttu. Bin lirasını kendime ayırdım. Geri kalanını bağışlıyorum. İnsanlar imkanı olduğu kadar devletimizin arkasında durmalı.

Türkan, vatandaşlara, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları ve dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ümit, Türkan'ı telefonla arayarak teşekkür etti

Bağıştan haberdar olan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Türkan'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

Vali Ümit, Türkan'ın anlamlı bir bağış yaptığını belirterek "Bu gönül zenginliğiniz dolayısıyla sizi kutluyorum. Örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Türkan ise "Allah'tan başka kimsem olmadı. Yaşım 85, bir arabam bir de depom vardı, sattım. Bunları bağışlamak istedim. Başımıza bir iş gelirse birincisi Allah, ikincisi devlet var başımızda. Ben buna güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti Haberler
Tüm yasak ve uyarılara rağmen parkta toplandılar! Polis harekete geçti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti Haberler
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Dünya Sağlık Örgütü: Hayvandan insana virüs bulaştığı yönünde veri yok
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Yaşar Kerem Alışık Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Wuhan Polis Futbolcu Zonguldak
Şu an buradasınız: Durmuş dede arabasını ve deposunu satıp Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 13:06:16. #1.14#
title