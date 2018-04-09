Durmaz: "Mavi Liste Bağımsız Bir Listedir"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerinin 11'inci grup mavi liste adayı Remzi Durmaz, mavi listenin bağımsız olduğunu belirtti.

DTSO Başkan adayı Remzi Durmaz, göreve gelmeleri halinde kentteki bütün meslek gruplarının sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. "Niyet hayır, akıbet hayır" sözüyle yola çıktıklarını belirten Durmaz, "Biz bir aileyiz. Bizim ailemizde tüm kesimlerden kardeşlerimiz var. Bizler siyaseti bir kenara bırakarak, bir birliktelik ortaya koyduk. Belki siyaseten ayrı yollarda olabiliriz ama ilimizin ticaretinin ve sanayisinin gelişmesi için birbirimizi desteklemek zorundayız. Biz arkadaşlarımızın da destekleriyle bu yola çıktık. Seçilip seçilmememiz takdiri ilahi. Göreve gelirsek, Diyarbakır'ın ticaret ve sanayisini daha iyi noktalara çıkaracağımıza inanıyoruz. Seçimi kazanamasak da yine Diyarbakır için çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamda tüm kardeşlerimizin önce duasına sonra oylarına talibiz. Bizim seçilip seçilememek gibi bir korkumuz yok Allah'a şükür. Kesinlikle seçileceğiz diye bir durum da yok. Bu bir yarıştır. Lakin seçilmemiz halinde elimizden geleni değil, elimizden gelenden fazlasını yapacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

"Odamız büyüyen Türkiye'ye ayak uydurmak zorunda"

Durmaz, "DTSO mensuplarımızın daha güçlü temsili ve beraberliğinin sağlanması da, güçlü Türkiye güçlü Diyarbakır yolunda önemli bir mihenk taşıdır. Diyarbakır yereline ilişkin yaşanan sorunları kamuoyu ile paylaşmayı ve çözüm noktasında temsil edeceğimiz makam açısından etkin bir rol almayı görev olarak görüyoruz. Genç, vizyon sahibi, dinamik ve proje üretebilen insanların sahaya inmesinin vakti gelip geçti. Yarının çok geç olması bireylere değil başta ülkemiz olmak üzere, güzide şehrimiz Diyarbakır içinde telafi edilemeyecek kayıpların olacağı anlamına gelecektir. Çalışmayı, üretmeyi, gelişmeyi ve geliştirmeyi, temsilcisi olduğum tüm kuruluşların ve mensuplarının kazanımlarını önce milli bir görev, sonra insanlık erdemi sayıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR