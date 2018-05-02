Durmak Yok Yola Devam

Taraklı, Erenler, Karapürçek ve Geyve'de partililerle buluşan Karaaslan kendini tanıtıp projelerini anlattı

24 Haziran seçimleri için vekillik yarışına giren İşadamı Şahin Karaaslan ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Taraklı'da başlayan ziyaret trafiği Erenler ile devam etti. Ak Parti teşkilatlarının sürekli hazır, 24 saat sahada olan bireylerden kurulu olduğuna vurgu yapan Aday Adayı Karaaslan "Davamızın neferleri 24 saat çalışıyor dersem abartmış olmam. Her zaman milletle omuz omuza olan teşkilatlarımızla kutlu davaya katkı vermekten gurur duyuyorum" dedi.

Milletvekili Aday Adayı Şahin Karaaslan Karapürçek İlçe Teşkilatını ziyaret ederek Başkan Cemalettin Selim ve teşkilat mensuplarıyla hasbihal ettikten sonra Geyve İlçe Teşkilatının haftalık olağan toplantısına misafir oldu. Geyve'de aday adayı olmasının sebeplerini aktaran Karaaslan Sakarya ve ülkemiz için projelerini aktardı.