Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam inşallah." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, eski vilayet konağı yerine yapılan merkezin kente nefes aldırdığını, belediye başkanlarına şehir merkezlerinde boşaltılan kamu binalarının yerine yeni yapılar yapmamalarını tavsiye etti.

Denizli'de ilk olarak 2004 yılında hizmete talip olduğunu, o dönemde vatandaşın çocukları, geleceği ve kenti için doğru bir karar verdiğini belirten Zeybekci, "Onun için siyaset ortamının biraz ısındığı bugünlerde bırakın her şeyi bir kenara, kendiniz için karar verin, çocuklarınız için karar verin, kendi menfaatinize karar verin, başka hiçbir şeye değil. Vatan için karar verin, millet için karar verin, bayrak için karar verin, devlet için karar verin. Geri kalan her şey teferruattır, boş laftır." dedi.

Denizli'nin 2004'te verdiği o kararın Denizli'yi bu hale getirdiğini vurgulayan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonraki yol haritası da öyle. Yapılan planlamalar devam ediyor. Aklın yolu birdir. Çünkü ana kararı biz verdiniz. Ondan sonra Nihat, Osman, onlar detaylar... Ana yol haritasını siz belirlediniz, yürüyüş yolunu siz belirlediniz. Allah'ın izniyle Denizli hizmet destanlarına devam edecek. Denizli'nin tamamı, en uzak yerdeki köyümüze kadar aynı standartlarda olacak. Bunun kararını da siz vereceksiniz, sizin önünüze gelecek. Ne muhteşem şey şu demokrasi. Halkın kendi kendini yönetmesi demek, halkın kendi kararını vermesi demek bu işte. Onun için Denizlililer adına verdiğiniz bu kararlardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dönemde de durmak yok hizmete devam. Bu aziz millete hizmetkar olmaya devam inşallah."

Bakan Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesini keserek merkezi gezdi.

Merkezdeki spor salonları ile el sanatları kurslarına katılan vatandaşlarla sohbet etti.